Дизайнер рассказал, кто чаще всего покупает одежду с цитатами Путина

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется спросом у граждан всех возрастов, а также популярна среди иностранцев, рассказал дизайнер Дмитрий Шишкин.
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде Национального центра «Россия» в рамках российско-китайского ЭКСПО в Харбине, стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
«Мы делали социальные срезы и выяснили, что одежду с цитатами Путина приобретают как двадцатилетние россияне, так и шестидесятилетние. Ее покупают представители и среднего класса, и элит. Очень часто мы дарим подобные подарки на высшем уровне, зарубежным делегациям, которые приезжают к нам», — сказал Шишкин aif.ru.
Как рассказал дизайнер, чиновники из Китая очень позитивно реагируют на подарок, сразу надевают вещь и носят ее с гордостью.
Национальный центр «Россия» впервые принимает участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине с флагманским проектом «Универмаг», в экспозиции которого продемонстрированы товары 60 производителей из 41 региона РФ.
Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».