В Прикамье снизилось количество выдаваемых потребительских кредитов

В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 36,6 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 4,2% меньше показателя марта этого года (38,2 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты составила в апреле 75,6%.
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в апреле 2026 года было отмечено в Москве (110,1 тыс. ед.), Московской области (92,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (71,6 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (61,6 тыс. ед.) и Свердловской (60,7 тыс. ед.) областях.
Лидерам по снижению выданных потребительских кредитов в регионах РФ в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем стали Республика Саха (Якутия) (-9,5%), Белгородская (-8,7%), Ленинградская (-8,5%) и Самарская (-7,4%) области, а также Москва (-7,2%) и Московская область (-6,9%).
