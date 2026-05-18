В Прикамье снизилось количество выдаваемых потребительских кредитов

В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 36,6 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 4,2% меньше показателя марта этого года (38,2 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты составила в апреле 75,6%.