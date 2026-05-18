Ростовская область экспортировала в Китай 13,5 тонн пуха

С 4 по 8 мая 2026 года Ростовская область отправила на экспорт в Китай 13,5 т пухо-перьевой смеси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера», — отметили в ведомстве.
Мониторинг данных ФГИС «ВетИС» компонента «Меркурий» подтвердил законность происхождения продукции. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».