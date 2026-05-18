В Беларуси скорректировали критерии аттестации санаториев

По оценке Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в 2025 году средняя цена в день за стандартный двухместный номер белорусского санатория составила 131 рубль 50 копеек. А весной 2026 года эта сумма выросла до 135 рублей. К слову, в этом году появилась возможность льготного кредита на отдых в отечественных санаториях.