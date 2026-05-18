В Беларуси скорректировали критерии аттестации санаториев

Как уточнили в правительстве, скорректировано Положение о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Так санатории планируют стимулировать к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг, развитию новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли.
Рассчитывают также расширить рынок и экспорт услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению.
В том числе в новом положении актуализировали отдельные критерии и параметры, которые используют для оценки санаториев. Это касается требований к материально-технической базе и кадрам, перечню услуг для получения соответствующей категории санаторно-курортного или оздоровительного учреждения.
В рабочие группы по государственной аттестации включили представителей главных управлений по образованию облисполкомов, чтобы контролировать организацию воспитательно-образовательного процесса с детьми, находящимися на санаторно-курортном лечении или оздоровлении в детских реабилитационно-оздоровительных центрах.
Кроме того, постановление актуализировало перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в который включают только прошедшие государственную аттестацию.
По оценке Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в 2025 году средняя цена в день за стандартный двухместный номер белорусского санатория составила 131 рубль 50 копеек. А весной 2026 года эта сумма выросла до 135 рублей. К слову, в этом году появилась возможность льготного кредита на отдых в отечественных санаториях.