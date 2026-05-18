Школьники Кукморского района Татарстана узнали об учебе в агровузе

Источник: Национальные проекты России

Встречи с представителем Казанского государственного аграрного университета состоялись 13 мая в школах Кукморского района Республики Татарстан по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении образования районного исполкома.

В ходе встречи представитель вуза Гульнара Фассахова подробно рассказала о направлениях подготовки, которые предлагает университет. Особое внимание было уделено не только учебной программе, но и условиям проживания в современном кампусе, а также широким возможностям для всестороннего развития молодежи.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала организация летнего профильного лагеря. Для учеников агротехнологических классов это станет отличной возможностью погрузиться в мир современных технологий, познакомиться с научными разработками и принять участие в профильных мероприятиях.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.