Новый автобусный маршрут связал Донецк и Ейск 2 мая

С 2 мая начал курсировать новый автобусный рейс по маршруту Донецк — Ейск. Перевозки выполняются ежедневно. Об этом сообщили в официальном канале «Автовокзалов Донбасса».
Отправление автобуса предусмотрено с автостанции «Донецк Южный» в 07:40. Далее рейс проследует через Макеевку и Харцызск. Отправление из Макеевки запланировано на 08:00, из Харцызска — на 08:25. Конечной точкой маршрута станет Ейск.
В обратную сторону автобусы будут отправлять дважды в день — в 6:00, а также в 13:00. Стоимость билета за одного человека составляет три тысячи рублей.
Приобрести билеты пассажиры смогут в кассах автостанций, а также на онлайн-площадках перевозчиков.