Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобусный маршрут связал Донецк и Ейск 2 мая

Из Донецка в Ейск начал ходить ежедневный автобус.

Источник: Комсомольская правда

С 2 мая начал курсировать новый автобусный рейс по маршруту Донецк — Ейск. Перевозки выполняются ежедневно. Об этом сообщили в официальном канале «Автовокзалов Донбасса».

Отправление автобуса предусмотрено с автостанции «Донецк Южный» в 07:40. Далее рейс проследует через Макеевку и Харцызск. Отправление из Макеевки запланировано на 08:00, из Харцызска — на 08:25. Конечной точкой маршрута станет Ейск.

В обратную сторону автобусы будут отправлять дважды в день — в 6:00, а также в 13:00. Стоимость билета за одного человека составляет три тысячи рублей.

Приобрести билеты пассажиры смогут в кассах автостанций, а также на онлайн-площадках перевозчиков.