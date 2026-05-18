Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Володина стала главой агентства по управлению госимуществом края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Ольги Володиной на пост руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

Володина — уроженка Минусинска. Она имеет высшее образование в сфере транспорта, юриспруденции и финансов, прошла профпереподготовку по программам «Лидеры производительности», «Навыки эффективного руководства» и «Руководитель территориального органа Росимущества».

До этого назначения она работала заместителем руководителя межрегионального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тыве (2022−2025), а затем возглавляла управление Росимущества в Самарской области.

Ранее мы сообщали, что министр спорта Красноярского края Денис Петровский ушел в отставку.