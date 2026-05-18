Ольга Володина стала главой агентства по управлению госимуществом края

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Ольги Володиной на пост руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.
Володина — уроженка Минусинска. Она имеет высшее образование в сфере транспорта, юриспруденции и финансов, прошла профпереподготовку по программам «Лидеры производительности», «Навыки эффективного руководства» и «Руководитель территориального органа Росимущества».
До этого назначения она работала заместителем руководителя межрегионального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тыве (2022−2025), а затем возглавляла управление Росимущества в Самарской области.
