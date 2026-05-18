Докатались. Новые правила для электросамокатов в Красноярске в 2026 году

Споры о самокатах не утихают с момента их массового появления на улицах города. Одни призывают запретить их полностью, апеллируя к высокой травматичности и небезопасности, другие настаивают, что это отличное средство передвижения, если им пользоваться с умом.
В конце апреля администрация Красноярска запретила средства индивидуальной мобильности (СИМ) в центре и точечно в других районах города, а также жёстко ограничила места их парковки. Krsk.aif.ru разбирался, с какими правилами мы входим в новый сезон, и узнал у урбаниста, какие плюсы и минусы есть у этого решения.
Центр закрыт, правила жёстче.
Главная цель новых жёстких ограничений — повышение безопасности красноярцев. Как отметил мэр Красноярска Сергей Верещагин, к любым нововведениям городу нужно привыкнуть, поэтому кикшеринговым компаниям дали время на перенастройку системы. Но правила игры стали кардинально другими.
Главные изменения коснулись исторического центра: передвигаться на электросамокатах теперь категорически запрещено на тротуарах проспекта Мира, улиц Карла Маркса, Ленина и целого ряда поперечных. Запрет коснулся и популярных зон в других районах, а также парков и скверов. Исключение сделано лишь для велодорожек.
В центре уже установили около 70 запрещающих знаков. Причём касаются они не только прокатных самокатов, но и личных гироскутеров, сегвеев и моноколёс.
Жёстче стали и правила парковки. Теперь бросать СИМ где попало нельзя: в городе определено около 600 специальных зон, причём парковка ближе пяти метров от остановок, перекрёстков и памятников запрещена.
Кроме того, по всему городу введены «медленные зоны»: на пешеходных переходах скорость автоматически снижается до 7 км/ч, у крупных парков — до 8 км/ч, на мостах — до 10−15 км/ч. Для нарушителей — физических лиц предусмотрены штрафы от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб.
Не игрушка, а угроза.
Красноярка Алина К. живёт рядом с набережной и признаётся: самокатчики превратили вечерние прогулки в стресс.
«Особенно пугают подростки. Они гоняют, смеются, смотрят друг на друга, а не на дорогу. Несколько раз мне приходилось в последний момент отпрыгивать от молодых людей, бесшумно вылетающих из-за спины», — жалуется девушка.
Несмотря на то что сервисы разрешают аренду только с 18 лет, подростки легко обходят запреты с помощью родительских аккаунтов.
«Электросамокат — это транспортное средство, требующее навыков. Если ребёнок причинит вред себе или пешеходу, отвечать придётся взрослым, — предупреждает замначальника подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России “Красноярское” Ольга Панченко. — Родителям категорически нельзя привязывать свои банковские карты к детским телефонам для оплаты катания».
За нарушение грозит штраф до 500 рублей, постановка семьи на учёт и вечная блокировка аккаунта в кикшеринге. Кроме того, в 2026 году Госавтоинспекция кратно усилила контроль водителей СИМ: на улицы вышли рейдовые наряды и мотовзвод ДПС.
Бьют тревогу и врачи. Заведующий приёмным отделением Краевой клинической больницы Андрей Газенкампф отмечает, что пациенты с травмами от самокатов поступают почти каждый день.
«Минимум физических затрат, высокая скорость, права не нужны — и, как следствие, постоянные травмы. Нет такого количества пациентов — роллеров, лыжников и велосипедистов. Самокатчики бьют все рекорды по обращаемости», — говорит Андрей Газенкампф.
В ККБ поделились случаем из практики. В апреле в травмпункт поступил парень: не справился с управлением, упал, сломал мизинец и содрал кожу на руках. После перевязки он покинул отделение со словами: «А не знаете, где тут поблизости есть самокаты?».
Альтернатива автобусам и авто.
Однако для огромного числа горожан самокаты стали спасением от пробок. Это альтернатива такси и переполненным автобусам — дешевле, маневреннее и быстрее.
Жительница Красноярска Софья О. активно пользуется кикшерингом именно по делам, а не ради развлечения.
«По центру я на самокатах не езжу и считаю, что там это и не нужно. Там большой поток людей и нет велодорожек. Ограничение скорости и запреты в центре — хорошее решение, — рассуждает Софья. — Для тех, кто использует самокат именно как транспорт, есть объезды, например, по набережной или в других районах. Главное, что для добросовестных водителей сохранили нормальный скоростной режим вне запретных зон. А благодаря номерам на самокатах штрафовать лихачей стало проще».
Сегодня центр Красноярска местами перекопан: идёт масштабный ремонт сетей, улиц и подготовка к строительству метро. В этих условиях запрет выглядит скорее как мера безопасности.
«Как временное решение на период стройки и ремонта центральных улиц это осмысленно ради комфорта всех участников движения. Перемещаться там сейчас сложно даже пешком, — объясняет красноярский урбанист Пётр Иванов. — Как постоянная мера — однозначно нет. После окончания благоустройства прилегающих к метро территорий городу необходимо вернуться к разговору об интеграции СИМ в среду центра. Он у нас вытянутый, пешком из конца в конец идти долго, а потребность в быстром перемещении огромна».
По словам Петра Иванова, решить конфликт между самокатчиками и пешеходами поможет развитие инфраструктуры. Кстати, шаги в этом направлении уже делаются. К 400-летию Красноярска планируют обустроить велодорожку вдоль улицы Диктатуры Пролетариата. Она должна замкнуть так называемое центральное велокольцо. На СИМ можно будет проехать от Железнодорожного моста по Центральной набережной до острова Татышев и обратно вдоль набережной Качи, не мешая пешеходам.
