В Красноярске бесправнику на «Мерсе» грозит статья за оскорбление полицейских

В Красноярске на 20-летнего водителя «Мерседеса» и злостного нарушителя ПДД хотят завести уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранительных органов, молодой человек регулярно ездил на машине с подложными номерами. Несмотря на штрафы, он продолжал садиться за руль без водительского удостоверения и демонстрировать пренебрежение к закону в сети. Своим подписчикам он открыто признавался, что систематически нарушает правила дорожного движения — только за последний год парень шесть раз привлекался за езду без прав.
На минувших выходных водителя «Мерса» остановили автоинспекторы и составили в отношении него протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, управление без водительского удостоверения, использование подложных регистрационных знаков и повторное нарушение правил страхования.
Во время составления материалов знакомый парня всячески мешал работе полицейских и никак не реагировал на требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения. Позже выяснилось, ему нет и 16 лет. Материалы передали в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности его законных представителей и проведения профилактической работы.
В итоге водитель «Мерседеса» получил 15 суток административного ареста, машину злостного нарушителя ПДД увезли на спецстоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.
