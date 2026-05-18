В Красноярском крае центры помощи семье обновляют по единому стандарту

В Красноярском крае продолжается модернизация центров помощи семье и детям. В рамках проекта «Семейная помощь» стартовал очередной этап преображения учреждений, цель которого — создание единого, узнаваемого и комфортного пространства для посетителей. Официальным символом обновленных учреждений стал цветок подсолнуха. Сейчас ремонтные работы ведутся в трех учреждениях Красноярска: краевом центре семьи и центрах «Доверие» и «Надежда». Полное обновление сети таких центров запланировано к 2030 году, отметили в министерстве социальной политики Красноярского края. В Красноярском крае действует 15 специализированных центров помощи семье и детям. Ежегодно за поддержкой в эти учреждения обращаются более 40 тысяч семей. В центрах внедряются современные подходы: работают «семейные мастерские» и «гостиные», действуют услуги социальных нянь, а для временного проживания детей и молодых мам в некоторых созданы специальные социальные гостиницы. Модернизация центров напрямую связана с реализацией нацпроекта «Семья». Преобразования направлены на повышение доступности и качества помощи, а также на создание благоприятной среды для развития и благополучия каждой семьи, — отмечает министр социальной политики региона Ирина Пастухова.