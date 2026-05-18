В Минске владельцы стройкомпании провернули схему с налогами на 2,6 млн рублей

Крупная стройкомпания не доплатила налогов более чем на 2,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы крупной строительной компании в Минске недоплатили налогов на более чем на 2,6 миллиона белорусских рублей, рассказали в Комитете государственного контроля.

Как установили органы финансовых расследований, должностные лица одного из крупнейших застройщиков коммерческой недвижимости в Минске под аренду организовали масштабную схему уклонения от уплаты налогов.

Владельцы бизнеса создали еще десять подконтрольных предприятий, чтобы уменьшить налоговые выплаты, и зарегистрировали свои фирмы в Минске и Минском районе. Данные организации фактически представляли собой единый бизнес. С 2019 года ими строилась либо приобреталась недвижимость, которую затем сдавали в аренду, а получаемую выручку распределяли между собой.

— При этом компании необоснованно использовали преимущества особого режима налогообложения, — прокомментировали в КГК.

Общая сумма скрытых от уплаты налогов превысила 2,6 миллиона белорусских рублей. В отношении двух владельцев компании возбуждены уголовные дела. Идет предварительное расследование.

Подозреваемые уже полностью возместили причиненный государству ущерб.

Подозреваемые уже полностью возместили причиненный государству ущерб.