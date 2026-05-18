«Аэроэкспресс» перевез более 210 млн пассажиров за все время работы

Поезда и экспресс-автобусы компании «Аэроэкспресс» перевезли в столичные аэропорты более 210 млн пассажиров за 21 год с момента основания. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«17 мая компании “Аэроэкспресс” исполнился 21 год — за это время поезда и экспресс-автобусы перевезли в столичные аэропорты более 210 млн пассажиров. Ежедневно услугами “Аэроэкспресса” пользуются около 30 тыс. москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Андрей Акимов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что поезда «Аэроэкспресса» ежедневно выполняют в среднем 150 рейсов, экспресс-автобусы — более 500 рейсов. По его словам, точность следования транспорта «Аэроэкспресса» стабильно находится на уровне 99,9%.