Конференция ЦИПР-2026 стартовала в Нижнем Новгороде 18 мая

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» стартовала в Нижнем Новгороде 18 мая. Ключевые вопросы цифровой трансформации российской промышленности обсуждают в ходе пленарной сессии.

Источник: Живем в Нижнем

В заседании принимают участие председатель правительства России Михаил Мишустин и руководители ключевых отечественных компаний — ПАО «ОАК», «АвтоВАЗ», «Газпром нефть» и других.

Как отметил Михаил Мишустин, в стране активно идет процесс внедрения собственного программного обеспечения. Так, в электроэнергетике и нефтегазовой сфере Россия полностью перешла на отечественное ПО. В строительстве и транспорте доля российского программного обеспечения превышает 90%.

«Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных. Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстроразвивающихся в российской экономике. Интерес к нашим цифровым сервисам есть и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%», — отметил председатель правительства РФ.

Напомним, фестиваль «ТехноСпорт» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 23 мая.