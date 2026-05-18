В Приангарье грипп и ОРВИ не отступают — уровень заболеваемости остается стабильным

За минувшую неделю было зарегистрировано 10636 случаев заражения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 18 мая. В Иркутской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом остается на прежнем уровне. Только за прошлую неделю зарегистрировано 10636 случаев.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, грипп лабораторно подтвердили у 39 жителей региона.

В Управлении напомнили, что при первых синдромах ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью по месту жительства. Для профилактики нужно чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, а также регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Ранее агентство рассказывало, что с 27 апреля по 3 мая в Прибайкалье наблюдалось снижение уровня заболеваемости ОРВИ.