Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. Экскурсию по площадке провел для него губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава правительства сперва познакомился со стендом Нижнего Новгорода: там представлен раздел, посвященный 130-летию нижегородского трамвая, а также истории и развитию городского транспорта. Сейчас в регионе реализуется программа модернизации трамвайной сети: уже обновлено более двух третей инфраструктуры, заменено более 156 единиц подвижного состава, реконструировано 110 км путей, продолжаются поставки вагонов большого класса. Проект продлится до конца 2026 года.
Также в Нижнем Новгороде уже год как действует ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк». В рамках кампуса предусмотрено строительство гостиниц на 5,6 тысячи мест и учебных корпусов для 8 тысячи студентов. Реализован первый этап строительства.
«Мне кажется, что Нижний Новгород и Нижегородская область стали очень комфортным, привлекательным местом, это, кстати, заслуга ваша и всех, кто занимался развитием Нижегородской губернии. Мне кажется, что женщины как раз это чувствуют», — отметил Михаил Мишустин.
Напомним, конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». В этом году деловая программа будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики.