В Нижегородской области создали онлайн-курс по ИИ для госслужащих

Онлайн-курс «Искусственный интеллект для государственных служащих» разработали в Нижегородской области при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сотрудники государственных и муниципальных ведомств региона пройдут этот курс до 1 июня этого года. Цель его создания заключается в разработке профессиональных стандартов в области ИИ. В состав курса вошли теоретические и практические материалы о применении ИИ для анализа документов, работы с таблицами и данными, а также для расшифровки аудиозаписей, подготовки протоколов и создания презентаций.
«Задача искусственного интеллекта в госсфере — помогать сотрудникам в решении рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на действительно важных вопросах. Отсутствие стандартизированных программ ИИ-обучения для госслужащих было значительным препятствием в дальнейшем улучшении сферы управления, но теперь этот вопрос решен. Это один из первых подобных онлайн-курсов в стране», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.