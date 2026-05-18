Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области началась программа для соцпредпринимателей

Они научатся применять технологии искусственного интеллекта в бизнесе.

Образовательная программа для предпринимателей «Социальный рупор» проходит с 15 мая по 2 июня в Калининградской области. Его проведение отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники программы посетят мастер-классы и лекции по государственной поддержке бизнеса, изучат юридические и бухгалтерские основы предпринимательства. Также они научатся применять технологии искусственного интеллекта в бизнесе, разрабатывать экономическую модель социального проекта и развивать свои профили в социальных сетях. Обучение основано на практическом опыте предпринимателей и профильных специалистов.

«Программа подходит, если вы хотите открыть детский сад, кружок, музей, театр, творческую мастерскую или выпускать книги. Она также актуальна, если вы планируете нанимать одиноких или многодетных родителей, людей с инвалидностью или, например, выпускников детских домов», — отметила начальник отдела центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Оксана Чернобай.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.