В Калининградской области началась программа для соцпредпринимателей

Образовательная программа для предпринимателей «Социальный рупор» проходит с 15 мая по 2 июня в Калининградской области. Его проведение отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники программы посетят мастер-классы и лекции по государственной поддержке бизнеса, изучат юридические и бухгалтерские основы предпринимательства. Также они научатся применять технологии искусственного интеллекта в бизнесе, разрабатывать экономическую модель социального проекта и развивать свои профили в социальных сетях. Обучение основано на практическом опыте предпринимателей и профильных специалистов.
«Программа подходит, если вы хотите открыть детский сад, кружок, музей, театр, творческую мастерскую или выпускать книги. Она также актуальна, если вы планируете нанимать одиноких или многодетных родителей, людей с инвалидностью или, например, выпускников детских домов», — отметила начальник отдела центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Оксана Чернобай.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.