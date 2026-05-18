В Калининградской области началась программа для соцпредпринимателей

Участники программы посетят мастер-классы и лекции по государственной поддержке бизнеса, изучат юридические и бухгалтерские основы предпринимательства. Также они научатся применять технологии искусственного интеллекта в бизнесе, разрабатывать экономическую модель социального проекта и развивать свои профили в социальных сетях. Обучение основано на практическом опыте предпринимателей и профильных специалистов.