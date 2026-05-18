Житель Хабаровска обманывал клиентов по остеклению

Хабаровские полицейские задержали 28 летнего жителя Железнодорожного района по подозрению в хищении порядка 600 тысяч рублей. Мужчина предлагал услуги по остеклению балконов, но присваивал деньги клиентов, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По данным УМВД России по Хабаровску, в полицию обратились граждане, которые стали жертвами обмана со стороны мастера. Некоторые из потерпевших были знакомы с ним лично, другие находили его услуги через объявления в интернете.
Ранее подозреваемый занимался ремонтом, остеклением и утеплением балконов. Однако из-за проблем в бизнесе и накопившихся долгов он перестал выполнять принятые обязательства. Полученные от заказчиков денежные средства злоумышленник похитил и использовал в личных целях.
Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и выявляют дополнительных потерпевших. Граждан, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться в полицию.
