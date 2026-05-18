Полки волгоградских магазинов утонули в клубнике

— В первую очередь осторожность следует соблюдать волгоградцам с сахарным диабетом, аллергическими реакциями на продукт и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — язвенной болезнью, хроническим гастритом. Иногда бабушка из самых лучших побуждений несет килограмм клубники своему внуку. Но дети очень чувствительны к новым продуктам, и у ребенка может быть непереносимость к ягоде. Поэтому перед покупкой клубники детям нужно десять раз подумать, — рассказывает профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. — Людям без каких-либо заболеваний также не стоит есть ее килограммами. Взяли горсточку, тщательно помыли ее под струей проточной воды, дождались, пока стечет вся влага и только после этого сказали себе «Приятного аппетита»!