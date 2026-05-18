Нижегородские онкологи и кардиологи спасли жизнь 77-летней пациентке

В Нижегородском онкологическом диспансере успешно выявили и помогли устранить жизнеугрожающую сердечную патологию у 77-летней пациентки из Городца. Об этом сообщили представители нижегородского минздрава в соцсетях. Пенсионерка поступила в реанимацию для лечения осложнений химиотерапии, но плановая проверка ЭКГ зафиксировала у нее фибрилляцию предсердий.
Врач функциональной диагностики установила женщине холтеровский монитор на трое суток, который и выявил опасную паузу ритма. Кардиолог онкоцентра Надежда Камардина экстренно оценила результаты и определила абсолютные показания к имплантации кардиостимулятора, отметив, что в таких ситуациях счет идет на часы.
Благодаря слаженному взаимодействию специалистов диспансера с аритмологами Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ), ослабленную пациентку оперативно перевели в специализированное учреждение. Хирурги ПОМЦ успешно установили пенсионерке электрокардиостимулятор.
