Нижегородские онкологи и кардиологи спасли жизнь 77-летней пациентке

В Нижегородском онкологическом диспансере успешно выявили и помогли устранить жизнеугрожающую сердечную патологию у 77-летней пациентки из Городца. Об этом сообщили представители нижегородского минздрава в соцсетях. Пенсионерка поступила в реанимацию для лечения осложнений химиотерапии, но плановая проверка ЭКГ зафиксировала у нее фибрилляцию предсердий.