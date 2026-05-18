Хроники истории зоопарка, меч из Каупа и необычные украшения: в Калининграде открылись четыре выставки на любой вкус

Второй проект посвящён находкам, сделанных на территории региона. Один из центральных его экспонатов — двуручный меч, найденный в 1956 году при раскопках кургана на могильнике Кауп. Его реставрация продолжалась почти два года. По данным музея, сегодня в мире известно около 170 подобных мечей.