Хроники истории зоопарка, меч из Каупа и необычные украшения: в Калининграде открылись четыре выставки на любой вкус

В Калининграде одновременно открылись сразу четыре выставки. Одна из них рассказывает про археологов и их работу в регионе, вторая — про зоопарк, а третья — про ювелирное искусство. Подробнее про каждый из проектов — в материале «Клопс».
Музей изобразительных искусств.
Выставка «Ревущий лев, поющий лось»0+ подготовлена совместно с Калининградским зоопарком и приурочена к его 130-летию. Экспозиция устроена как путешествие через разные природные зоны: посетители проходят от Африки до Антарктики и встречают разнообразных животных.
Обитатели лесов и равнин представлены в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, плакате, фотографии и даже на открытках. Среди экспонатов — графика Ловиса Коринта, цветная шёлкография, произведения японских авторов и целое текстильное панно с журавлями.
Животными всё не ограничивается: один из разделов посвящён истории зоопарка и советскому Калининграду. В экспозицию вошли оригинальные фотографии и почтовые открытки 1900−1970-х годов.
Экспонаты собрали из коллекций музея, зоопарка и частных мастерских. Проект будет работать до 28 июня.
Калининградский областной историко-художественный музей.
Здесь начали работу сразу две археологические выставки: «Пионеры советской археологической науки в Калининградской области»0+ и «Материальные свидетельства контактов пруссов с Русью»0+.
Первый проект посвящён местным археологам. «Мы рассказываем о первой экспедиции 1949 года во главе с Фридой Давыдовной Гуревич. Проделана колоссальная поисковая работа, чтобы найти и представить общественности фото, связанные с её научным трудом», — отметила директор КОИХМ Екатерина Манюк.
Второй проект посвящён находкам, сделанных на территории региона. Один из центральных его экспонатов — двуручный меч, найденный в 1956 году при раскопках кургана на могильнике Кауп. Его реставрация продолжалась почти два года. По данным музея, сегодня в мире известно около 170 подобных мечей.
Две экспозиции объединили более 200 артефактов, часть из которых показывают впервые. Среди них — предметы быта, оружие, архивные документы, фотографии и находки Самбийской экспедиции. Для гостей подготовили интерактивную витрину, которая позволяет всё детально рассмотреть, и больше о узнать о каждой вещи из комментариев.
Выставки можно будет посетить до конца июля.
Музей янтаря.
В башне Дона начала работу ежегодная выставка «Профессия — ювелир»0+, на которой представлены работы преподавателей и студентов Калининградского колледжа предпринимательства.
Новая экспозиция — подборка лучших работ последних лет. «Зрители увидят многообразие техник: от классической работы с металлом и горячей эмалью до современного 3D-моделирования и экспериментов с нетрадиционными материалами», — рассказали в музее.
Подобные показы музей проводит с 2012 года, и за это время они стали своеобразной хроникой развития местной ювелирной школы. В музее подчеркнули: проект позволяет увидеть, как вчерашние школьники постепенно становятся самостоятельными мастерами со своим стилем и техникой.
Экспозиция проработает до 21 июня.
