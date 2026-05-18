Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хроники истории зоопарка, меч из Каупа и необычные украшения: в Калининграде открылись четыре выставки на любой вкус

Посетить экспозиции можно в Музее изобразительных искусств, КОИХМ и башне Дона.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде одновременно открылись сразу четыре выставки. Одна из них рассказывает про археологов и их работу в регионе, вторая — про зоопарк, а третья — про ювелирное искусство. Подробнее про каждый из проектов — в материале «Клопс».

Музей изобразительных искусств.

Выставка «Ревущий лев, поющий лось»0+ подготовлена совместно с Калининградским зоопарком и приурочена к его 130-летию. Экспозиция устроена как путешествие через разные природные зоны: посетители проходят от Африки до Антарктики и встречают разнообразных животных.

Обитатели лесов и равнин представлены в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, плакате, фотографии и даже на открытках. Среди экспонатов — графика Ловиса Коринта, цветная шёлкография, произведения японских авторов и целое текстильное панно с журавлями.

Животными всё не ограничивается: один из разделов посвящён истории зоопарка и советскому Калининграду. В экспозицию вошли оригинальные фотографии и почтовые открытки 1900−1970-х годов.

Экспонаты собрали из коллекций музея, зоопарка и частных мастерских. Проект будет работать до 28 июня.

Калининградский областной историко-художественный музей.

Здесь начали работу сразу две археологические выставки: «Пионеры советской археологической науки в Калининградской области»0+ и «Материальные свидетельства контактов пруссов с Русью»0+.

Первый проект посвящён местным археологам. «Мы рассказываем о первой экспедиции 1949 года во главе с Фридой Давыдовной Гуревич. Проделана колоссальная поисковая работа, чтобы найти и представить общественности фото, связанные с её научным трудом», — отметила директор КОИХМ Екатерина Манюк.

Второй проект посвящён находкам, сделанных на территории региона. Один из центральных его экспонатов — двуручный меч, найденный в 1956 году при раскопках кургана на могильнике Кауп. Его реставрация продолжалась почти два года. По данным музея, сегодня в мире известно около 170 подобных мечей.

Две экспозиции объединили более 200 артефактов, часть из которых показывают впервые. Среди них — предметы быта, оружие, архивные документы, фотографии и находки Самбийской экспедиции. Для гостей подготовили интерактивную витрину, которая позволяет всё детально рассмотреть, и больше о узнать о каждой вещи из комментариев.

Выставки можно будет посетить до конца июля.

Музей янтаря.

В башне Дона начала работу ежегодная выставка «Профессия — ювелир»0+, на которой представлены работы преподавателей и студентов Калининградского колледжа предпринимательства.

Новая экспозиция — подборка лучших работ последних лет. «Зрители увидят многообразие техник: от классической работы с металлом и горячей эмалью до современного 3D-моделирования и экспериментов с нетрадиционными материалами», — рассказали в музее.

Подобные показы музей проводит с 2012 года, и за это время они стали своеобразной хроникой развития местной ювелирной школы. В музее подчеркнули: проект позволяет увидеть, как вчерашние школьники постепенно становятся самостоятельными мастерами со своим стилем и техникой.

Экспозиция проработает до 21 июня.

В «Доме китобоя» открылась выставка о гаражной культуре, которая кого угодно погрузит в ностальгию.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше