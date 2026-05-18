В Красноярске от клещей за неделю обработали 60 га парков и скверов

В течение сезона в краевом центре за счет бюджета обработают более 606 га.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске от клещей за неделю обработали 60 га парков и скверов. Специалисты прошлись по скверам Полтавский, Зеленый берег, Победителей, Пограничников. Также в зеленых зонах вдоль улиц Ферганской, Комарова, Утренней, проспекту Ульяновскому и другим. Кроме того, обработали участки возле детской площадки «Маленький Татышев» и площадки для выгула собак в Татышев-парке.

Как рассказали в администрации города, акарицидная обработка проводится, несмотря на капризную погоду. Используется каждый подходящий час.

В ближайшее время подрядчик займется бульваром Ботаническим, скверами «ЛесОК и “Юнга” и другими участками.

В этом году в Красноярске по муниципальным контрактам будет обработано более 606 га территории. Кроме того, обработкой своих территорий занимаются такие организации, как СФУ, экопарк «Гремячья грива», фан-парк «Бобровый лог» и другие.