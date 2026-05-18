Экспертиза одобрила второй этап I очереди нижегородского Восточного обхода

ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало положительное заключение на проект второго этапа первой очереди Восточного обхода Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 18 мая.

Источник: Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале апреля прошел экспертизу подготовительный этап строительства автодороги.

Контракт на проектирование первой очереди обхода ГУАД и ДСК «Автобан» заключили в ноябре 2024 года за 330,3 млн руб. По первоначальным условиям исполнитель должен был сдать проект с положительным заключением экспертизы до конца 2025 года.

План первой очереди включает три части. Это реконструкция дороги в деревне Никульское Кстовского района, реконструкция участка набережной Гребного канала (от дома № 459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской) и строительство дороги с двухуровневой развязкой и проездом над существующей автодорогой Нижний Новгород — Кстово.

Строить обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. По данным на начало 2026 года, стоимость первой очереди оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб. Дорога будет платной.