Сезон закончен: как прошёл матч «Балтики» и «Динамо» на «Ростех Арене»

Были зафиксированы следующие показатели владения мячом: 48% у калининградцев, 52% — у москвичей. Хозяева нанесли 15 ударов (шесть в створ), гости ответили семью ударами (четыре в створ). Арбитр показал семь жёлтых карточек.
После матча к балтийцам обратился Андрей Талалаев. «Пока кто-то будет нарушать принципы, результата не будет. В следующем году ошибки эти прощать не будем. Так не играют, на результат так не играют, пацаны. Сезон закончен. Забываем результат. Выздоравливаем. Благодарим зрителей. От души спасибо, но так нельзя заканчивать такой сезон», — сказал главный тренер клуба.
«Строго, но по делу. Куда расти — есть», — прокомментировала пресс-служба клуба в соцсетях.
Яркие моменты матча — в фоторепортаже Юлии Власовой.