Пустующий годами ресторан переделают в туристический центр в Волгограде

Центр развития туризма планируют организовать в Волгограде. Разместят его в здании, где некогда работал ресторан «Ари100крат», не переживший пандемию по коронавирусу.
Пустующее несколько лет помещение, расположенное у подножия Мамаева кургана напротив ресторана «Победа», недавно перешло в собственность муниципалитета, уточняют в пресс-службе городской администрации. Центр будет оказывать экскурсионно-туристические услуги, заниматься организацией ярких событий и реализовывать проекты в сфере туризма.
Пока подрядчик займется разработкой проектно-сметной документации для капремонта здания, которое занимает площадь больше 580 квадратных метров. Работы должны завершиться до конца 2026 года, затем муниципалитет приступит к восстановлению строения.
Ранее стало известно о закрытии «Кассандры» — старейшего книжного магазина в Волгограде.