В Волгоградской области владелец ВАЗа без номеров предложил взятку инспектору ДПС

Утром 14 мая 2026 года наряд ДПС патрулировал улицы села. Полицейские заметили автомобиль ВАЗ-2107. Машина ехала без государственных регистрационных номеров.
За рулем сидел 64-летний местный житель. У него не оказалось регистрационных документов на авто. В салоне находились трое несовершеннолетних. Их перевозили с нарушением правил дорожного движения. На пенсионера составили несколько административных протоколов.
Мужчина понял, что его машину отправят на спецстоянку. Он позвонил владельцу авто, чтобы тот привез документы. Прибыл 62-летний собственник. Но документов у него тоже не было. Вместо этого он решил «договориться», чтобы избежать эвакуации.
Мужчина подошел к служебной машине «УАЗ Патриот». Он знал, что ведется видеозапись. Несмотря на это, он предложил сотруднику ГИБДД незаконное вознаграждение — 3000 ₽
Полицейский несколько раз предупредил гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но тот не остановился. Тогда полицейский сообщил о случившемся руководству. Подозреваемого задержали оперативники.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Сейчас фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.