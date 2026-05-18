РУСАЛ организовал экскурсию для воспитанников Краевого центра семьи и детей в экологическом центре «Круговорот»

«Вы знаете, что мы делаем очень много для экологизации: строим новые цеха, реконструируем действующие, меняем технологии. Но при этом мы стараемся включаться и в другие экологические вопросы — например, поддерживаем подобные проекты. Вместе с другими фракциями здесь принимают алюминий — материал, который может перерабатываться бесконечно. С целью поддержать центр два года назад мы выдали грант, чтобы помочь найти постоянное помещение и не зависеть от аренды. Уже сегодня здесь наши волонтеры проводят экскурсии для детей в рамках программы “Вдохновляй и действуй”.».