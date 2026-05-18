РУСАЛ организовал экскурсию для воспитанников Краевого центра семьи и детей в экологическом центре «Круговорот»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В экологическом центре «Круговорот» прошла экскурсия для воспитанников Краевого центра семьи и детей. Встречу организовали в рамках корпоративного конкурса РУСАЛа «Вдохновляй и действуй», который поддерживает волонтерские инициативы сотрудников компании.
Экологический центр «Круговорот» сегодня работает в просторном обновленном помещении, которое появилось благодаря грантовой поддержке конкурса «Устойчивые города РУСАЛа» Экологические и волонтерские проекты компания реализует через центр социальных программ, который учредил в 2004 году Олег Дерипаска. Благодаря конкурсу «Круговорот» смог организовать переезд, капитальный ремонт помещения и закупку оборудования для приёма и сортировки вторсырья, создать профессиональную площадку для образовательных программ.
Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова подчеркнула, что поддержка проекта является частью общей стратегии компании:
«Вы знаете, что мы делаем очень много для экологизации: строим новые цеха, реконструируем действующие, меняем технологии. Но при этом мы стараемся включаться и в другие экологические вопросы — например, поддерживаем подобные проекты. Вместе с другими фракциями здесь принимают алюминий — материал, который может перерабатываться бесконечно. С целью поддержать центр два года назад мы выдали грант, чтобы помочь найти постоянное помещение и не зависеть от аренды. Уже сегодня здесь наши волонтеры проводят экскурсии для детей в рамках программы “Вдохновляй и действуй”.».
Основательница экологического центра «Круговорот» Анастасия Новикова подчеркнула, что после переезда в обновленное помещение у центра появились принципиально новые возможности. Здесь оборудованы зоны для приема вторсырья, лекционное пространство, мастерская, игровая комната и помещения для групповых занятий.
«Раньше мы в первую очередь работали как пункт приема вторсырья. Это важная часть нашей деятельности, но сейчас появился большой просветительский пласт. Мы можем принимать группы, проводить экскурсии, показывать переработанные материалы, объяснять весь путь отходов — от сортировки до нового изделия», — рассказала Анастасия Новикова.
Экскурсия началась с короткого рассказа о работе «Круговорота», его команде и проектах, которые уже получили признание на городском, краевом и федеральном уровне. Затем ребята прошли по основным зонам центра и увидели, как сортируется вторсырье: пластик разных типов, стекло, батарейки, тетрапак, текстиль и другие материалы. Участникам объяснили главное правило переработки: сырье должно быть чистым, сухим и правильно отсортированным, поскольку для каждого вида отходов существует свой маршрут и свои переработчики. Также ребята увидели материалы и изделия, которые получаются благодаря переработке. Завершилась экскурсия игровыми заданиями для детей.
По словам Анастасии Новиковой, именно сочетание теории, практики и игры помогает детям лучше понять сложную тему.
«Мы даем ребятам возможность услышать, потрогать и попробовать. Сначала они узнают, как устроена переработка, потом берут в руки бутылку, крышку, гранулы, ткань, видят готовые изделия. А затем закрепляют это через игру. Экология становится понятной, когда ее можно увидеть и почувствовать», — отметила она.
Куратор проекта, менеджер отдела учета внеоборотных активов ООО «РЦУ» Марина Петрова рассказала, что она уже больше 3 лет сотрудничает с Краевым центром семьи и детей в рамках конкурса «Вдохновляй и действуй»: вместе с коллегами проводит для ребят мастер-классы, творческие встречи, игры и благотворительные акции.
«Такие мероприятия помогают детям увидеть, как устроена сортировка вторсырья на практике. Они узнают, зачем бережно относиться к природе, как работает переработка, почему важны чистота и ответственность. Для них это не только разговор об экологии, но и новый опыт, который расширяет представление о мире», — отметила Марина Петрова.
Центр открыт для всех желающих по адресу Матросова, 30 Т и уже сегодня формирует вокруг себя сообщество жителей, вовлеченных в экологическую повестку города.