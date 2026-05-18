Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в России противогаз для служебных собак разработали в Ленобласти

Устройство обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Под Петербургом представили уникальное средство защиты — противогаз для служебных собак. Разработка стала первой подобной в России. Сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти.

— Устройство обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха и защищает животных от зараженной атмосферы, включая аэрозоли, пары, газы и опасные вещества, — рассказали эксперты.

Такая защита особенно важна для подразделений Росгвардии, которые охраняют атомные предприятия, а также работают при пожарах, авариях на химически опасных объектах и при терактах. Собаки теперь смогут выполнять задачи в условиях, где раньше были бесполезны или подвергались смертельной опасности.

Опытный образец показали на учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии, который прошел в Ленинградской области. Специалисты высоко оценили новинку.