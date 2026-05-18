Четыре человека пострадали, упав с транспортера лесоохраны в Приамурье

В ведомстве сообщили, что пассажиры ехали в транспортере лесоохраны с нарушением правил перевозки. Водитель и один пассажир находились внутри кабины, а остальные 9 человек снаружи, на крыше транспортного средства. При повороте водитель не справился с управлением и транспортёр съехал в кювет.