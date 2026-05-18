Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали, упав с транспортера лесоохраны в Приамурье

Четыре человека пострадали в ДТП с транспортером лесоохраны в Хабаровском крае.

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Четыре человека, двое из которых оказались под гусеницами транспортного средства, получили серьёзные травмы в ДТП с транспортером лесоохраны, съехавшим в кювет в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.

В ведомстве сообщили, что пассажиры ехали в транспортере лесоохраны с нарушением правил перевозки. Водитель и один пассажир находились внутри кабины, а остальные 9 человек снаружи, на крыше транспортного средства. При повороте водитель не справился с управлением и транспортёр съехал в кювет.

«В момент, когда он (транспортер — ред.) съехал в кювет, люди попадали… двое из них попали под гусеницы», — сообщил собеседник агентства в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Представитель ведомства добавил, что 4 человека были доставлены бортом санитарной авиации в больницу Хабаровска. У них выявили переломы костей таза, бедренных костей, рёбер, ключиц и закрытые черепно-мозговые травмы.