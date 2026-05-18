Столичные компании представили продукцию на форуме «Госзаказ»

Высокотехнологичные компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили разработки на XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации».
Среди представленной продукции был набор «Учебный спутник» для изучения основ электроники от компании «Научные развлечения». Он выпускается серийно для образовательных учреждений страны. Предприятие «Хайтэк» продемонстрировало аппаратные ускорители для искусственного интеллекта на базе отечественного процессора. Изделия снижают зависимость от иностранных решений и гарантируют импортонезависимость и технологический суверенитет в аппаратной части ИИ.
Компания «Медплант» представила первый российский аппарат для сердечно-легочной реанимации «Арка». Изделие, предназначенное для оказания экстренной помощи, по своим характеристикам превосходит импортные аналоги. Еще один участник — Зеленоградский нанотехнологический центр — презентовал линейку электронно-компонентной базы. Кроме того, ОЭЗ «Технополис Москва» организовала панельную дискуссию, на которой спикеры поделились успешным опытом работы на рынке закупок.
«Благодаря государственному спросу формируются современные тренды в экономике, модернизируется промышленность и создаются новые рабочие места. Яркий пример — особая экономическая зона столицы, где работает свыше 240 высокотехнологичных компаний. Их решения активно используются для нужд жителей Москвы и всей России в таких областях, как фармацевтика, медицина, микроэлектроника, электромобилестроение. На выставке “Госзаказ” резиденты ОЭЗ представили разработки, многие из которых не имеют аналогов на отечественном рынке», — отметил Максим Ликсутов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.