Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начала задыхаться из-за колпачка от ручки: медсестра из Самары спасла жизнь третьеклассницы

Медсестра спасла школьницу, которая начала задыхаться на уроке в Самаре.

Источник: минздрав Самарской области

В самарской школе на уроке стало плохо ученице 3-го класса. Девочка начала задыхаться и потеряла сознание. Ей требовалась экстренная помощь. Об этом сообщили в региональном минздраве.

К счастью, в это время в учебном заведении находилась медицинская сестра городской больницы № 5 Елена Скугарева. Она смогла спасти ребенка. Медсестра немедленно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации.

«Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду», — рассказала Скугарева.

Когда приехала скорая медицинская помощь, школьница уже пришла в сознание. В приемном отделении борьба за жизнь ученицы продолжилась — девочку перевели в реанимацию. Там удалось узнать причину произошедшего. Как оказалось, в дыхательные пути ребенка попал колпачок от ручки. Врачи успешно достали его.