Из-за закрытия Крымского моста задерживаются девять идущих через Ростов поездов

Девять проходящих через Ростов-на-Дону поездов задерживаются в пути от 1 до 10 часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Часть из них должна была отправиться еще 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
В числе отстающих от графика поезда № 028 Симферополь — Москва, № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, № 068 Симферополь — Москва, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 174 Евпатория — Москва, № 092 Севастополь — Москва,
№ 098 Симферополь — Москва, № 184 Севастополь — Мурманск.
Как отметили в пресс-службе РЖД, все пассажиры отстающих поездов обеспечены бутилированной водой.