Учащиеся московского колледжа представили ИИ-выставку на ВДНХ

Мультимедийную экспозицию, где с помощью ИИ человеческие эмоции показаны через образы растений и животных, представили учащиеся колледжа информационных технологий «ИТ. Москва». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Связь технологий и природы, а также выражение эмоций человека студенты передали с помощью визуальных образов. Например, распускающийся цветок символизирует личностный рост, а образ девушки, который трансформируется в футуристическую фигуру, — движение от природы к технологиям будущего. В работе над выставкой студенты использовали нейросети для создания изображений и видео по текстовым запросам, агрегатор ИИ-сервисов, программы для графики, монтажа и спецэффектов. Ребята сами разрабатывали запросы, генерировали и отбирали кадры, а также монтировали ролики, включая постпродакшен со звуком и цветокоррекцией.
В качестве визуального кода создатели подобрали неоновые оттенки и динамичные композиции.
«Практическая подготовка на реальных проектах — основа обучения в колледже. Совместные проекты с известными арт-площадками помогают ребятам почувствовать себя частью профессиональной индустрии и увидеть результат своего труда в публичном пространстве Москвы», — отметил директор колледжа «ИТ. Москва» Станислав Горбунов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.