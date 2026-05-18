Главу липецкой стройфирмы отправили под домашний арест по делу о хищении 100 млн

По данным Rusprofile, ООО «Экотерм» было зарегистрировано в Липецке в октябре 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Кирилл Филонов. Он также является собственником 100% местного ООО «Газмонтажавтоматика» с тем же видом деятельности и 50% липецкого же ООО «Теплогазпроект» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях) — вторая половина компании принадлежит директору Александру Симаку. Все эти фирмы зарегистрированы по одному адресу.