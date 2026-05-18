Что нужно и нельзя делать 27 мая на Курбан-байрам 2026

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после окончания Рамадана (месяца поста). Дата праздника меняется каждый год, так как исламский календарь является лунным. В 2026 году он выпадает на ночь с 26 на 27 мая. Курбан-байрам связан с окончанием паломничества (хаджа) и длится обычно три дня, в течение которых совершаются особые обряды и традиции.