Что нужно и нельзя делать 27 мая на Курбан-байрам 2026

Что не делать 27 мая на Курбан-байрам 2026, чтобы не согрешить.

Источник: АиФ Красноярск

В ночь на 27 мая мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам 2026. Это один из двух (второй — Ураза-байрам) главных мусульманских праздников, установленный в память о готовности пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына ради Аллаха.

На krsk.aif.ru рассказываем, что нужно и нельзя делать на Курбан-байрам 2026.

Когда отмечают Курбан-байрам 2026?

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после окончания Рамадана (месяца поста). Дата праздника меняется каждый год, так как исламский календарь является лунным. В 2026 году он выпадает на ночь с 26 на 27 мая. Курбан-байрам связан с окончанием паломничества (хаджа) и длится обычно три дня, в течение которых совершаются особые обряды и традиции.

Суть праздника Курбан-байрам 2026.

Праздник связан с историей пророка Ибрахима (Авраама), который по велению Аллаха был готов принести в жертву своего сына. В последний момент Всевышний заменил сына на барана, испытав веру и покорность Ибрахима. Этот поступок стал символом безграничного доверия Богу и готовности пожертвовать самым дорогим ради исполнения Его воли.

Что нужно делать 27 мая на Курбан-байрам 2026.

Утром совершить полное омовение, надеть чистую или новую одежду.

Принять участие в праздничной коллективной молитве (ид-намаз) в мечети.

Принести в жертву животное (барана, овцу, корову, быка или верблюда), соблюдая возрастные и другие требования к жертвенному животному. Мясо делят на три части: одну оставляют семье, вторую раздают родственникам и друзьям, третью — нуждающимся.

Навестить родственников, обменяться подарками, простить обиды, помочь бедным и совершить добрые дела.

В дни праздника нужно уделять больше времени молитвам и духовным размышлениям.

Раздавать милостыни (садака). Даже те, кто не имеет возможности принести жертву, стараются в этот день раздать милостыню, помочь нуждающимся, чтобы разделить радость праздника со всеми.

Читать Коран и зикр. Все дни праздника мусульмане уделяют время чтению Священного Корана и поминанию Аллаха (зикру).

Что нельзя делать 27 мая на Курбан-байрам 2026.

Нельзя ходить в грязной или неопрятной одежде, с неумытым лицом.

Запрещено отказывать в помощи или милостыне нуждающимся.

Нельзя проявлять агрессию к жертвенному животному, мучить его или показывать нож.

Не следует заниматься тяжёлым физическим трудом.

Запрещено сквернословить, сплетничать, обижать кого-либо, выяснять отношения или ругаться.

Нельзя игнорировать праздничную молитву и поститься в этот день.

Не нужно делать уборку в Курбан-байрам. Перед праздником принято приводить дом в порядок, так как уборка в дни праздника не приветствуется.

Народные приметы и традиции на Курбан-байрам.

В некоторых регионах праздник сопровождается массовыми гуляниями, ярмарками и культурными мероприятиями.

Особое внимание уделяется укреплению семейных уз: принято собираться всей семьёй, готовить праздничные блюда из мяса жертвенного животного.

Считается, что добрые дела и милосердие в эти дни приносят особую благодать.

В народе верят: если в праздник погода ясная — год будет благополучным; если дождь — к хорошему урожаю.

Перед праздником многие мусульмане ведут аскетичный образ жизни: не устраивают застолий, не стригутся и не надевают новую одежду до наступления Курбан-байрама.

Если животное, принесенное в жертву, было здоровым и мясо получилось вкусным — это добрый знак.

Если в процессе жертвоприношения возникают трудности, это может быть истолковано как предзнаменование грядущих испытаний.

Щедрый стол и прием гостей в первый день праздника — залог благополучия на весь год.

Чем больше гостей пришло в дом, тем больше добрых вестей и радости ожидается.

Традиция дарить подарки (особенно детям) и угощения соседям и друзьям укрепляет дружеские связи.

Нарядная и чистая одежда в первый день праздника — к удаче и процветанию.

Сны, увиденные в ночь перед Курбан-байрам или в первый день праздника, часто считаются пророческими и имеют особое значение.

