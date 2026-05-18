Что нужно и нельзя делать 27 мая на Курбан-байрам 2026

В ночь на 27 мая мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам 2026. Это один из двух (второй — Ураза-байрам) главных мусульманских праздников, установленный в память о готовности пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына ради Аллаха.
На krsk.aif.ru рассказываем, что нужно и нельзя делать на Курбан-байрам 2026.
Когда отмечают Курбан-байрам 2026?
Курбан-байрам отмечается через 70 дней после окончания Рамадана (месяца поста). Дата праздника меняется каждый год, так как исламский календарь является лунным. В 2026 году он выпадает на ночь с 26 на 27 мая. Курбан-байрам связан с окончанием паломничества (хаджа) и длится обычно три дня, в течение которых совершаются особые обряды и традиции.
Суть праздника Курбан-байрам 2026.
Праздник связан с историей пророка Ибрахима (Авраама), который по велению Аллаха был готов принести в жертву своего сына. В последний момент Всевышний заменил сына на барана, испытав веру и покорность Ибрахима. Этот поступок стал символом безграничного доверия Богу и готовности пожертвовать самым дорогим ради исполнения Его воли.
Что нужно делать 27 мая на Курбан-байрам 2026.
Утром совершить полное омовение, надеть чистую или новую одежду.
Принять участие в праздничной коллективной молитве (ид-намаз) в мечети.
Принести в жертву животное (барана, овцу, корову, быка или верблюда), соблюдая возрастные и другие требования к жертвенному животному. Мясо делят на три части: одну оставляют семье, вторую раздают родственникам и друзьям, третью — нуждающимся.
Навестить родственников, обменяться подарками, простить обиды, помочь бедным и совершить добрые дела.
В дни праздника нужно уделять больше времени молитвам и духовным размышлениям.
Раздавать милостыни (садака). Даже те, кто не имеет возможности принести жертву, стараются в этот день раздать милостыню, помочь нуждающимся, чтобы разделить радость праздника со всеми.
Читать Коран и зикр. Все дни праздника мусульмане уделяют время чтению Священного Корана и поминанию Аллаха (зикру).
Что нельзя делать 27 мая на Курбан-байрам 2026.
Нельзя ходить в грязной или неопрятной одежде, с неумытым лицом.
Запрещено отказывать в помощи или милостыне нуждающимся.
Нельзя проявлять агрессию к жертвенному животному, мучить его или показывать нож.
Не следует заниматься тяжёлым физическим трудом.
Запрещено сквернословить, сплетничать, обижать кого-либо, выяснять отношения или ругаться.
Нельзя игнорировать праздничную молитву и поститься в этот день.
Не нужно делать уборку в Курбан-байрам. Перед праздником принято приводить дом в порядок, так как уборка в дни праздника не приветствуется.
Народные приметы и традиции на Курбан-байрам.
В некоторых регионах праздник сопровождается массовыми гуляниями, ярмарками и культурными мероприятиями.
Особое внимание уделяется укреплению семейных уз: принято собираться всей семьёй, готовить праздничные блюда из мяса жертвенного животного.
Считается, что добрые дела и милосердие в эти дни приносят особую благодать.
В народе верят: если в праздник погода ясная — год будет благополучным; если дождь — к хорошему урожаю.
Перед праздником многие мусульмане ведут аскетичный образ жизни: не устраивают застолий, не стригутся и не надевают новую одежду до наступления Курбан-байрама.
Если животное, принесенное в жертву, было здоровым и мясо получилось вкусным — это добрый знак.
Если в процессе жертвоприношения возникают трудности, это может быть истолковано как предзнаменование грядущих испытаний.
Щедрый стол и прием гостей в первый день праздника — залог благополучия на весь год.
Чем больше гостей пришло в дом, тем больше добрых вестей и радости ожидается.
Традиция дарить подарки (особенно детям) и угощения соседям и друзьям укрепляет дружеские связи.
Нарядная и чистая одежда в первый день праздника — к удаче и процветанию.
Сны, увиденные в ночь перед Курбан-байрам или в первый день праздника, часто считаются пророческими и имеют особое значение.
Напомним, муфтий рассказал, зачем нужно строить мечети.