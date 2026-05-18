Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили об аномальной жаре 20−21 мая

Климатическая норма будет превышена на 7 и более градусов.

Источник: Нижегородская правда

На текущей неделе в Нижегородской области сохранится аномальная жаркая погода. Она достигнет пика 20 и 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В середине недели средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов при привычных значениях в 12−14 градусов тепла.

Сотрудники МЧС призывают нижегородцев не разводить костры в лесах, не бросать на землю непотушенные спички и сигареты. Также рекомендуется сократить время пребывания на открытом солнце и соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что магнитная буря накроет Нижегородскую область.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше