Нижегородцев предупредили об аномальной жаре 20−21 мая

На текущей неделе в Нижегородской области сохранится аномальная жаркая погода. Она достигнет пика 20 и 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В середине недели средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов при привычных значениях в 12−14 градусов тепла.
Сотрудники МЧС призывают нижегородцев не разводить костры в лесах, не бросать на землю непотушенные спички и сигареты. Также рекомендуется сократить время пребывания на открытом солнце и соблюдать правила безопасности на воде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что магнитная буря накроет Нижегородскую область.
