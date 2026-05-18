В Красноярском крае дети чуть не устроили пожар ради маршмеллоу

В Дивногорске полицейские пресекли нарушение особого противопожарного режима. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев. Они заметили детей, которые разжигали костер на берегу реки. На место приехали сотрудники отдела полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское». Они установили, что двое мальчиков 7 и 8 лет решили пожарить маршмеллоу на шпажках. В это время их матери отдыхали неподалеку и не контролировали действия детей.
На законных представителей мальчиков составили административные протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, материалы направят в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Там решат вопрос о привлечении взрослых к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
В полиции напомнили, что в период действия особого противопожарного режима любой открытый огонь запрещен. Родителей также призвали следить за поведением детей.