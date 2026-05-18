Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае дети чуть не устроили пожар ради маршмеллоу

В Дивногорске полицейские пресекли нарушение особого противопожарного режима.

В Дивногорске полицейские пресекли нарушение особого противопожарного режима. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев. Они заметили детей, которые разжигали костер на берегу реки. На место приехали сотрудники отдела полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское». Они установили, что двое мальчиков 7 и 8 лет решили пожарить маршмеллоу на шпажках. В это время их матери отдыхали неподалеку и не контролировали действия детей.

На законных представителей мальчиков составили административные протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, материалы направят в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Там решат вопрос о привлечении взрослых к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

В полиции напомнили, что в период действия особого противопожарного режима любой открытый огонь запрещен. Родителей также призвали следить за поведением детей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше