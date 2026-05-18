5 рейсов отменили и 13 задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 18 мая

Множество рейсов задержаны и пять отменены в нижегородском аэропорту имени Чкалова 18 мая.

Источник: Живем в Нижнем

Тринадцать рейсов задержаны и пять отменены в нижегородском аэропорту имени Чкалова 18 мая. Информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

Напомним, ограничения на выпуск и прием самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 18 мая. Меры действуют с 6:00 — это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

На данный момент известно об отмене трех рейсов из Нижнего Новгорода в Москву. Авиалайнеры должны были покинуть столицу Приволжья в 14:00, 15:30 и 15:40. Еще шесть рейсов задержаны: речь идет о самолетах до Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда.

Отменены также два рейса из Москвы в Нижний Новгород они должны были прибыть в пункт назначения 14:05 и 14:10. Еще семь бортов из разных городов России приземлятся в столице Приволжья с опозданием.

Актуальную информацию о времени прилета и прибытия авиарейсов рекомендуется уточнять на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что похожие на взрывы звуки напугали жителей Кстова 18 мая.

