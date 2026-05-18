Столкновение судов в порту Находки расследует прокуратура

Установлено, что 17 мая при постановке танкера к причалу произошёл его навал на бурильное судно «Геолог Кузнецов», получившее при столкновении повреждения рамки якорного клюза.
При инциденте никто не пострадал, загрязнения воды нефтепродуктами не произошло.
Ущерб от инцидента ответственные ведомства установят в ходе проверки.
Находкинская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания, которые включают обязательные требования к обеспечению буксирной и лоцманской проводок. Будет дана оценка соблюдению этих требований.
Подобный инцидент произошёл в бухте Улисс во Владивостоке в 2022 году, тогда швартующийся танкер «Лотос» навалился на теплоход «Вячеслав Анисимович». Из-за того, что сухогруз получил пробоину в топливном баке, в море пролилось около 100 литров топлива.