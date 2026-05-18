Красноярским курьерам напомнили о необходимости соблюдения ПДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска провели профилактические беседы с курьерами сервиса доставки.
Полицейские отметили, что осуществление доставки, когда курьер преодолевает расстояние от места получения заказа до адресата, нередко сопряжено со спешкой и, как следствие, нарушением Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили курьерам раздел ПДД для велосипедистов, рассказали об основах безопасного передвижения во дворах и жилых зонах, обратив при этом особое внимание на приоритет пешеходов. Полицейские ознакомили организаторов и сотрудников службы, осуществляющей курьерскую доставку, с показателями аварийности в краевом центре, в том числе и с участием электротранспорта, и указали на необходимость строгого соблюдения скоростного режима, правил проезда перекрёстков, сигналов маневрирования, а также использование световозвращающих элементов на экипировке, рассказали в пресс-службе ведомства.