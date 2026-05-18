Красноярским курьерам напомнили о необходимости соблюдения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили курьерам раздел ПДД для велосипедистов, рассказали об основах безопасного передвижения во дворах и жилых зонах, обратив при этом особое внимание на приоритет пешеходов. Полицейские ознакомили организаторов и сотрудников службы, осуществляющей курьерскую доставку, с показателями аварийности в краевом центре, в том числе и с участием электротранспорта, и указали на необходимость строгого соблюдения скоростного режима, правил проезда перекрёстков, сигналов маневрирования, а также использование световозвращающих элементов на экипировке, рассказали в пресс-службе ведомства.