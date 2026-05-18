В Усинском районе Коми выездные бригады обследовали более 1300 жителей

В составе бригад — терапевты, хирурги, гинекологи, отоларингологи и другие специалисты.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 1300 жителей отдаленных сел Усинского района с начала января по март получили медицинскую помощь благодаря выездным бригадам врачей. Такая работа ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Коми.

Бригада в составе терапевта, хирурга, гинеколога, отоларинголога и других специалистов совершила девять выездов. Врачи провели осмотры, диспансеризацию и вакцинацию 611 человек. Детская бригада за семь выездов осмотрела 537 юных пациентов. Они провели плановые осмотры в школах и детских садах, а также индивидуальные приемы у педиатра, невролога, ортопеда и других узких специалистов.

Передвижной стоматологический комплекс на базе автомобиля «КамАЗ», оснащенный современным оборудованием, совершил пять выездов. В ходе них помощь получили 222 пациента.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.