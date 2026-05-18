Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье потушили лесной пожар на площади 100 квадратных метров

В минприроды призывают жителей и гостей региона быть осторожнее с огнём.

Лесной пожар потушили на площади 100 квадратных метров в Прикамье, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Пожар вспыхнул 17 мая в Соликамском лесничестве. Возгорание охватило 0,01 гектара. На тушении работали два сотрудника лесничества, два представителя арендатора участка (ООО «Лукойл-Пермь») и две единицы техники.

«На день 18 мая действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — рассказали в минприроды.

В ведомстве призывают жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. Если заметили огонь, сообщите в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.

Напомним, в Кунгуре ликвидировали пожар на полигоне с отходами. Жители города жаловались на сильный запах гари на улице. Природоохранная прокуратура организовала проверку причин пожара.