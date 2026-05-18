В Прикамье потушили лесной пожар на площади 100 квадратных метров

Лесной пожар потушили на площади 100 квадратных метров в Прикамье, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
Пожар вспыхнул 17 мая в Соликамском лесничестве. Возгорание охватило 0,01 гектара. На тушении работали два сотрудника лесничества, два представителя арендатора участка (ООО «Лукойл-Пермь») и две единицы техники.
«На день 18 мая действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — рассказали в минприроды.
В ведомстве призывают жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. Если заметили огонь, сообщите в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.
