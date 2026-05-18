Минприроды: в Беларуси продолжат бороться с борщевиком Сосновского

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Наиболее опасным видом инвазивных растений остается борщевик Сосновского и золотарник канадский, с ними в Беларуси продолжат бороться, заявила во время пресс-конференции консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды и охраны окружающей среды Юлия Сакович.
Она отметила, что распространение борщевика приводит к полной деформации естественных систем и представляет угрозу для здоровья людей.
По словам Сакович, золотарник же по степени агрессивности его превосходит, приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных растений.
«В период с 1 сентября по 1 октября 2025 года проведены обследования всех мест произрастания борщевика Сосновского и золотарника канадского, по результатам которых выявлено свыше одной тысячи новых мест произрастания борщевика Сосновского и более четырех тысяч новых мест произрастания золотарника канадского», — подчеркнула она.
Представитель Минприроды обратила внимание на то, что основные площади, занятые золотарником и борщевиком, приходятся на сельскохозяйственные территории.
Основными причинами роста назван большой запас семян в почве.
Сакович уточнила, что в 2026-м с инвазивными растениями будут бороться. Запланирована площадь к обработке борщевика (с мая по сентябрь) свыше 6659 гектар, а золотарника (с начала июня по октябрь) — 25115 гектар. Применяется как химический метод борьбы с борщевиком, так и обычное механическое удаление.
«Работы по борьбе с инвазивными видами будут продолжены», — добавила Сакович.