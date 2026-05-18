В Хабаровске состоялся фестиваль «АмурФест. Весна»

Фестиваль «АмурФест. Весна» проходил 16 и 17 мая в Хабаровске по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края.
В этом году мероприятие было посвящено Году единства народов России и объединило мастеров традиционных русских ремесел, хранителей культуры коренных малочисленных народов севера и локальных производителей. Во время фестиваля все желающие могли попробовать себя в составлении букетов, игре на бубне и африканских барабанах, а также в изготовлении сувениров. Концертная программа фестиваля была организована на двух площадках: на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского.
Также на фестивале работала специализированная стойка туристского информационного центра (ТИЦ) Хабаровского края. Кроме того, ТИЦ и комитет по делам молодежи правительства региона провели показ фильма о культуре, быте и традициях коренных малочисленных народах Севера, проживающих на территории Хабаровского края.
«Программа “АмурФеста” насыщенная, с ярким этническим колоритом. На ярмарке можно будет увидеть представителей локальных брендов и ремесел. Наша гордость — мастера ремесел коренных народностей, большая часть которых участвует в “АмурФесте” ежегодно. Гости фестиваля смогут не только приобрести уникальные изделия, но и посетить концертные площадки, принять участие в мастер-классах», — отметили в минкультуры края.
