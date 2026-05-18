В Сочи с 1 июня расширят список мест с запретом на курение

С 1 июня в Сочи начнут действовать дополнительные ограничения на курение табака, использование кальянов и никотинсодержащей продукции. Новые правила предусмотрены краевым законом.
Согласно документу, курение запретят на расстоянии менее 15 метров от медицинских, образовательных, спортивных, культурных и санаторно-курортных учреждений, а также от гостиниц, магазинов, рынков, объектов общепита и зданий органов власти.
Также ограничения коснутся территорий возле многоквартирных домов. Курить будет запрещено ближе 10 метров от входов в подъезды и менее чем в пяти метрах от стен домов, если для этого не предусмотрены специальные места.
Кроме того, запрет введут на парковках, в подземных и надземных переходах, гаражах, а также на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них.
Как сообщила начальник управления по организации работы административных комиссий Сочи Елена Ларина, за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей. При повторном нарушении сумма может увеличиться до 2500 рублей.
Ранее действующее ограничения уже запрещали курение в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в учреждениях образования, здравоохранения и спорта, на АЗС, детских площадках и пляжах.