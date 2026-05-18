В Калининградской области прошел ракетостроительный чемпионат

Ракетостроительный чемпионат «Калининградский космодром» состоялся 5−7 мая в Калининградской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
За звание лучших конструкторов боролись 143 школьника и студента из 10 муниципалитетов Калининградской области. В этом году «Калининградский космодром» объединил два всероссийских конкурса: ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение» и региональный этап чемпионата «Воздушно-инженерной школы». Команды из трех школьников или студентов под руководством педагога уже прошли полный цикл инженерной разработки: от проектирования и наземных испытаний до запуска ракет на аэродроме и публичной защиты проектов.
Второй конкурс представлял собой юниорскую лигу, где участники разрабатывали учебные ракеты с бортовой электроникой для полета на расчетную высоту до 400 м. Также он включал регулярную лигу спутников, в которой команды создавали аппарат-пикоспутник формата CanSat, а также направления «младший ГИРД» и «БАС-транспорт».
Финалисты и победители чемпионата получат возможность отправиться на профильные «космические» смены в международный детский центр «Артек». Кроме того, достижения победителей и призеров будут учитываться при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе в МГТУ имени Баумана и МГУ имени М. В. Ломоносова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.