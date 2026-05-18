В Калининградской области прошел ракетостроительный чемпионат

За звание лучших конструкторов боролись 143 школьника и студента из 10 муниципалитетов Калининградской области. В этом году «Калининградский космодром» объединил два всероссийских конкурса: ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение» и региональный этап чемпионата «Воздушно-инженерной школы». Команды из трех школьников или студентов под руководством педагога уже прошли полный цикл инженерной разработки: от проектирования и наземных испытаний до запуска ракет на аэродроме и публичной защиты проектов.