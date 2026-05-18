СК опубликовал видео с моментом гибели рабочего без допуска на погрузчике, который перевозил мраморную крошку в Гродно

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ШОКИРУЮЩИЕ ИЛИ НЕПРИЯТНЫЕ КАДРЫ!
В Гродно погиб механизатор без допуска к работе, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в начале мая 2026 года на одном из гродненских предприятий. В тот день 39-летний механизатор комплексной бригады должен был при помощи вилочного погрузчика поместить в грузовик мраморную крошку в мягких полипропиленовых контейнерах.
Должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда на работах, был 48-летний мастер. Он поручил механизатору работать на погрузчике, зная, что у того нет допуска к работам.
В итоге находясь на рампе крытого склада, мужчина стал работать на погрузчике. Однако из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его насмерть. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, он находился без сознания. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировала его смерть.
Следователю мастер рассказал, что знал, что у рабочего нет допуска к работам на погрузчике и, что он не может им управлять. Также установили, что и ранее мужчину неоднократно привлекали к выполнению задач, которые не входили в его должностные обязанности и требовали специальной квалификации.
Расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 306 Уголовного кодекса Беларуси) в отношении 48-летнего мастера.
— Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по результатам расследования, — прокомментировали в СК.
Ранее СК опубликовал видео, как неуправляемый автобус сбил насмерть супругов в Чаусах.
Еще в Минске владельцы стройкомпании провернули схему с налогами на 2,6 млн рублей.