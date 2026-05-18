11 водителей с психическими заболеваниями лишили прав в Красноярском крае

В Енисейском округе через суд аннулировали права 11 водителей с психическими заболеваниями. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Прокуратура Енисейского муниципального округа проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что 11 местных жителей, страдающих психическими расстройствами, имеют водительские удостоверения — хотя закон запрещает им управлять транспортом.
Прокурор обратился в суд с исками о прекращении действия прав. Суд требования удовлетворил и аннулировал удостоверения.
Кроме того, установлено, что двоим жителям округа врач-психиатр выдал справки об отсутствии психических заболеваний, несмотря на диагностированную шизофрению. По этим фактам прокуратура начала проверки — действиям медиков дадут принципиальную оценку.
Ранее мы сообщали, что красноярца с тремя детьми лишили Ford Focus за повторную пьяную езду.