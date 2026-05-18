Администрации Дивногорска предстоит вывезти на утилизацию больше 2,2 тысячи шин

Жителей Дивногорска просят не привозить больше старые покрышки на площадку у Торгового порта. Экологическая акция по сбору шин продолжалась 15 и 16 мая и уже завершена. Собрано больше 2,2 тысячи шин, около 15 тонн. Теперь их все предстоит утилизировать. Делается это постепенно. Тем, кто не успел сдать шины во время сбора, теперь необходимо самостоятельно отвезти их на утилизацию. Привозить покрышки в Торговый порт больше не нужно. Нарушителей ждет административная ответственность! — предупреждают в дивногорской мэрии и напоминают, что в городе официального пункта приема старых шин нет. Но частники могут бесплатно сдать покрышки на 15-м км автодороги Красноярск — Енисейск. Юридические лица могут найти подходящий пункт приема в Красноярске на улице Пограничников, но должны будут заплатить за утилизацию. Напомним, в городах Красноярского края прошла акция по сбору старых покрышек. Они не относятся к ТКО и их нельзя оставлять на контейнерных площадках.