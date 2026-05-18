Водителей Ростова предупредили о закрытии переезда на Мечникова 19 мая

В Ростове ремонт участка железной дороги приведет к закрытию переезда на Мечникова.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистам Ростова придется скорректировать свои маршруты во вторник, 19 мая. В Северо-Кавказской железной дороге проинформировали, что сквозной проезд через железнодорожные пути в районе улицы Мечникова будет приостановлен.

Ограничение движения введут на весь день: с 8:00 до 16:00. Причиной временного неудобства станет ремонт инфраструктуры на участке переезда 1221 км.

Представители СКЖД призвали участников дорожного движения заранее учитывать данное ограничение, выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к вынужденной мере, необходимой для проведения работ.

